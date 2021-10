México.- Vanessa Bryant sería sometida a evaluación siquiátrica de ocho horas a fin de esclarecer si las fotos filtradas del accidente donde murió su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna le afectaron.

La evaluación a la que sería sometida Vanessa Bryant tendría una duración de ocho horas, pues ahí se determinará si las fotografías que filtraron del accidente le causaron daños psicológicos y emocionales.

Fueron los abogados defensores del condado de Los Ángeles los que solicitaron la evaluación para la esposa de Kobe Bryant.

De acuerdo con dichos abogados, las supuestas afectaciones presentadas por Vanessa Bryant se deben a la muerte de Kobe Bryant y Gianna en sí y no a las filtraciones.

Por ende, en un documento establecieron que “los exámenes médicos ayudarían a evaluar la existencia, extensión y causa de su presunto daño”.

En el polémico documento, los abogados del condado de Los Ángeles acusaron a Vanessa Bryant de querer ganar millones de dólares con el juicio.

Lo que estaría alegando Vanessa Bryant es que la filtración que presuntamente llevó a cabo la policía local le causó “ depresión continua, ansiedad y angustia emocional severa ”

Recordemos que después del fatal accidente donde perdieron la vida Kobe Bryant y su hija Gianna, además de otras siete personas, las fotos del lugar comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

Lo cual, según la parte acusadora, le causó todas esas afectaciones a Vanessa Bryant, quien demandó al condado de Los Ángeles.

En tanto que los abogados de Vanessa Bryant se pronunciaron respecto al polémico documento emitido por la defensa del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con su perspectiva, la condición mental de Vanessa Bryant no es motivo de “controversia”, por lo cual consideraron que no se requiere un examen de tan larga duración.

“La queja que simplemente reclama daños por angustia emocional, no coloca la condición mental de una de las partes ‘en controversia’. No se necesita un experto, y ciertamente no se necesita un examen psiquiátrico involuntario de ocho horas, para que un jurado evalúe la naturaleza y el alcance de la angustia emocional causada por la mala conducta de los acusados”

