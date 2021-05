Michal Jordan reveló los últimos mensajes de texto que compartió con Kobe Bryant, antes de que la leyenda de la NBA falleciera en un accidente aéreo.

Kobe Bryant era una de las personas más queridas, no sólo por la afición de la NBA, sino también por su propias leyendas, y muestra de ello es el gran gesto que tuvo Michael Jordan.

En entrevista con ESPN, Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia, reveló los últimos mensajes que intercambió con Kobe Bryant.

La conversación data del 8 de diciembre , casi dos meses antes del trágico accidente en el que Bryant perdió la vida junto a su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero.

"Este tequila es increíble", escribió Kobe a Michael , haciendo referencia 'Cincoro Tequila' de Jordan

a , haciendo referencia 'Cincoro Tequila' de "Gracias, mi hermano", respondió Jordan .

. "Sí, señor. ¿Familia bien?", contestó Kobe .

. "Todo bien. ¿Y la tuya?", preguntó Jordan

"Todo está bien", contestó Kobe.

"Kobe estaba muy emocionado por entrenar a Gigi": Jordan

Michael Jordan recordó que Kobe Bryant estaba muy interesado y emocionado por entrenar a su hija Gianna, quien pintaba para ser una gran estrella de la WNBA.

"Él estaba realmente interesado en entrenar a Gigi, así que le dije esto:

'Felices vacaciones y espero ponernos al día pronto. ¡¿¡¿Entrenador Kobe ??!'. Agregué ese pequeño emoji de llanto/risa" Michael Jordan

Michael Jordan no puede borrar el número de Kobe

Michael Jordan fue una de las personas más afectadas tras la muerte de Kobe Bryant y así lo demostró con el sentido y emotivo discurso que dio en el día de su funeral.

"Para mí, Kobe era una inspiración de lo que debía ser un jugador de baloncesto. Era el mejor jugador de baloncesto que podía ser y yo quería ser para él el mejor hermano mayor que podía ser" Michael Jordan

En la entrevista, Jordan reveló que, hasta la fecha, no ha podido borrar el número ni los mensajes que tiene de Kobe Bryant: "No sé por qué, pero no puedo borrarlos".

Michael Jordan Kobe Bryant @6toHombreLatam

Michael Jordan inducirá a Kobe Bryant al Salón de la Fama

Hace un par de semanas se dio a conocer que Michael Jordan será quien haga la presentación de la inducción de Kobe Bryant al Salón de la Fama de la NBA, algo que preocupa a 'MJ'.

Jordan señaló que se siente nervioso, pues no sabe cuáles serán sus emociones en ese momento; no obstante, señaló que eso será lo de menos.