Pau Gasol no pudo evitar romper en llanto al recordar a Kobe Bryant durante el evento en el que este martes anunció su retiro como basquetbolista profesional.

El basquetbolista español organizó un evento para anunciar su retiro del basquetbol profesional y, como no podía pasar de otra manera, se acordó de Kobe Bryant.

Muy emocionado, Pau Gasol señaló que le hubiera gustado que la ‘Black Mamba’ hubiera estado presente, pues fue una persona que le enseñó a ser un gran líder.

Pau Gasol dijo que “la vida es injusta”, recordando el accidente en el que Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas perdieron la vida tras la caída del helicóptero en el que viajaban.

“Quería hacer una mención especial al compañero Kobe Bryant, que me gustaría mucho que estuviera aquí, pero así es la vida. La vida es muy injusta a veces, lo echamos mucho de menos a él y a su hija Gigi. Me enseñó hacer un mejor líder un mejor competidor y me enseño a ser un ganador. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor, ¡Gracias Kobe!”