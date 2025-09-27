La mexicana Kenia Lechuga ganó medalla de bronce en el Mundial de Remo 2025 que se celebra en el Shanghai; te damos todos los detalles a continaución.

Con una amplia carrera en el deporte de alto rendimiento, Kenia Lechuga sigue cosechando buenos resultados en sus competencias.

Kenia Lechuga gana medalla de bronce en el Mundial de Remo 2025

Kenia Lechuga alcanzó la final A de scull ligero individual femenil, en el Mundial de Remo 2025, cita a la que llegó decidida a subir al podio, reto en el que no falló.

La remera mexicana Kenia Lechuga detuvo el cronómetro en 7:32.23 minutos, con lo que cumplió su objetivo de cerrar la temporada con una presea, al colgarse la medalla de bronce.

La regia Kenia Lechuga lideró la prueba durante los primeros mil metros, pero fue rebasada al final por la estadounidense Michelle Sechser y por la china Pan Dandan, ganadoras de las medallas de oro y plata, respectivamente.

Kenia Lechuga ya había ganado medalla en un Mundialde Remo

La medalla de bronce que ganó Kenia Lechuga en el Mundial de Remo 2025, es la segunda que consigue en la historia del evento.

En la edición 2023 del Mundial de Remo, Kenia Lechuga ganó medalla de plata, confirmando su gran nivel de clase internacional.

¡BRONCE PARA MÉXICO! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



La olímpica Kenia Lechuga logra el 3er lugar 🥉 luego de cronometrar 7:32.23 minutos, en la final A de LW1x, en el Mundial de Remo Shanghái 2025, en China 🇨🇳.



👉 Es la 2da presea del orbe que gana en esta prueba, tras su plata de Belgrado, Serbia, 2023 pic.twitter.com/Sc3jUzcgxt — CONADE (@conadeoficial) September 27, 2025

Reacciones de Kenia Lachuga tras ganar medalla de bronce en Mundial de Remo 2025

Kenia Lechuga se mostró contenta tras ganar la medalla de bronce en el Mundial de Remo 2025, y en declaraciones difundidas por la Conade, comentó.

“Vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutar como nunca la temporada y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó”, valoró la remera.

Kenia Leachuga tomará un descanso antes de reiniciar su preparación rumbo al próximo ciclo internacional. “Para regresar el siguiente año más fuerte. Como siempre un honor representar a mi país y a mi bandera”.

Kenia Lechuga ha participado en tres Juegos Olímpicos: Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024. Su meta inmediata es buscar la clasificación a una cuarta justa veraniega.

En junio pasado, conquistó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Italia con un registro de 7:34.51 minutos.