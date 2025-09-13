El periodista David Faitelson sufrió un accidente en Calzada Zaragoza debido a un bache en calles de la Ciudad de México.

El periodista David Faitelson compartió a través de sus redes sociales que sufrió un ligero accidente automovilístico en la Calzada Zaragoza, ubicada en la Ciudad de México.

El narrador de TUDN informó a sus seguidores en redes sociales que dos llantas de su camioneta quedaron destrozadas por culpa de los baches.

David Faitelson sufre accidente en Calzada Zaragoza ocasionado por un bache

David Faitelson señaló que luego del accidente sufrido en Calzada Zaragoza ocasionado por un bache.

“Un hoyo en plena Calzada Zaragoza, dos llantas destrozadas. Gracias al apoyo de la policía de la Alcaldía Iztapalapa, me auxiliaron en todo momento. ¿A quién le pasó la cuenta, señora Clara Brugada?”, escribió David Faitelson en su cuenta de X.

El periodista incluso mencionó a Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pues cuestionó la manera irónica a la mandataria capitalina sobre la responsabilidad de los baches.

Cosas que pasan en nuestra hermosa ciudad…

Un hoyo en plena Calzada Zaragoza, dos llantas destrozadas…

Gracias al apoyo de la policía de @Alc_Iztapalapa, me auxiliaron en todo momento…

¿A quién le paso la cuenta, señora @ClaraBrugadaM? pic.twitter.com/bRfVyNrOZk — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 13, 2025

Usuarios reaccionan a publicación de David Faitelson

Luego de que David Faitelson se quejara del accidente que le ocurrió en Calzada Zaragoza, los usuarios en redes sociales reaccionaron ante la situación.

Mientras algunos internautas mostraron su apoyo a David Faitelson, otros lo criticaron con varios comentarios irónicos.

“No andes llorando, contrata seguro cobertura amplia plus, y te cubren tus dos llantas”, “Atravieso esa avenida a diario, nunca lo había notado”, escribieron los usuarios sobre el accidente de David Faitelson.

El problema de David Faitelson no es el único que se ha presentado en calles de la Ciudad de México, pues así como él, otros ciudadanos sufren de dicha situación cada día, por lo que se espera que las autoridades hagan frente a dicha situación vial que ocurre en la capital mexicana.