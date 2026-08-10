León vs Tigres Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra felina.
Conoce las posibles alineaciones del partido León vs Tigres Femenil que se juega el lunes 10 de agosto como parte del Grupo A.
León vs Tigres Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico del León vs Tigres Femenil es victoria de la escuadra visitante 4-0 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: León 0-4 Tigres Femenil
León vs Tigres Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el León vs Tigres Femenil.
León
- Portera: Nicole Buenfil
- Defensas: Andrea González, Alondra Camargo, Fernanda Pinilla y Selene Cortés
- Mediocampistas: Linda Bravo, Alexxandra Ramírez y Kristal Soto
- Delantera: Mayalu Ruesch
Tigres
- Portera: Cecilia Santiago
- Defensas: Greta Espinoza, Anika Rodríguez, Cristina Ferral y Natalia Villarreal
- Mediocampistas: Jacqueline Ovalle, Alexia Delgado, Maricarmen Reyes y Belén Cruz
- Delanteras: Stephany Mayor y Diana Ordóñez
León vs Tigres Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
León vs Tigres serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 10 de agosto a las 19:06 horas por Youtube.
- Partido: León vs Tigres
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi