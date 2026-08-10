León vs Tigres Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra felina.

Conoce las posibles alineaciones del partido León vs Tigres Femenil que se juega el lunes 10 de agosto como parte del Grupo A.

León vs Tigres Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico del León vs Tigres Femenil es victoria de la escuadra visitante 4-0 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: León 0-4 Tigres Femenil

León vs Tigres Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el León vs Tigres Femenil.

León

Portera: Nicole Buenfil

Defensas: Andrea González, Alondra Camargo, Fernanda Pinilla y Selene Cortés

Mediocampistas: Linda Bravo, Alexxandra Ramírez y Kristal Soto

Delantera: Mayalu Ruesch

Tigres

Portera: Cecilia Santiago

Defensas: Greta Espinoza, Anika Rodríguez, Cristina Ferral y Natalia Villarreal

Mediocampistas: Jacqueline Ovalle, Alexia Delgado, Maricarmen Reyes y Belén Cruz

Delanteras: Stephany Mayor y Diana Ordóñez

León vs Tigres Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

León vs Tigres serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 10 de agosto a las 19:06 horas por Youtube.