El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunció la creación del Fideicomiso Ciudad UdeG, donde se contempla el nuevo estadio de Atlas y Leones Negros.

Ciudad UdeG, el nuevo estadio de Atlas y Leones Negros, es un megaproyecto de desarrollo urbano e infraestructura, más allá del mencionado complejo deportivo.

Atlas (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Ciudad UdeG integrará al estadio de Atlas y Leones Negros al complejo universitario

De acuerdo con la rectora de la UdeG, Karla Planter Pérez, Ciudad UdeG integrará el Centro Cultural Universitario, los campus de la zona, y el nuevo estadio de Atlas y Leones Negros.

Asimismo aclaró que la UdeG no realizará inversiones financieras para la construcción del nuevo estadio de Atlas y Leones Negros y Ciudad UdeG, manteniendo la titularidad de los predios involucrados.

Pues la propuesta es impulsada por grupo Prodi, que es el actual dueño de Atlas; siendo ellos quienes se encargaran del financiamiento en su totalidad.

Bajo este modelo, la universidad recibirá una renta de 18 millones de pesos al año y las edificaciones resultantes quedarán integradas como activos de la UdeG.

La rectora enfatizó categóricamente que los terrenos destinados para este fin no serán vendidos ni entregados en propiedad a ningún tercero.

Atlas (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Ciudad UdeG busca resolver problemas de movilidad con el estadio de Atlas y Leones Negros

Una de las razones de la aprobación de Ciudad UdeG y el estadio de Atlas y Leones Negros, se debe a una necesidad para resolver los problemas de movilidad de la zona.

La rectora de la UdeG señaló que en el área donde estará Ciudad UdeG y el estadio de Atlas y Leones Negros, conviven más de 50 mil integrantes de la comunidad universitaria.

Es por ello que la universidad manifestó su disposición a ceder los terrenos pertenecientes a los centros universitarios CUCEA y CUCSH, para el desarrollo de vialidades que desahoguen el tráfico vehicular.

Asimismo, se anunció que se llevará a cabo un proceso de socialización con los vecinos de las colonias aledañas para revisar los detalles técnicos de la obra e integrar sus necesidades al plan final.