Luego del anuncio del nuevo estadio de Atlas y Leones Negros, en alianza con la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Grupo PRODI, se presentaron dos artes conceptuales de cómo se ve.

Si bien el estadio de Atlas y Leones Negros estará dentro de Ciudad UdeG, y contará con las mismas características, los artes conceptuales muestran dos versiones de cómo se ve.

Así se ve el nuevo estadio de Atlas presentado por Grupo PRODI

De acuerdo con un comunicado lanzado por Grupo PRODI, el nuevo estadio de Atlas y Leones Negros ocupará un predio de 16 hectáreas cedido por la UdeG.

Nuevo estadio de Atlas (Atlas FC)

Nuevo estadio de Atlas (Atlas FC)

El nuevo estadio de Atlas se ubicará en el ambicioso proyecto de Ciudad UdeG, y tendrá capacidad para alojar a más de 40,000 aficionados en partidos de fútbol.

Como se puede ver, su diseño es rectangular, colocando a la afición a una distancia de menos de nueve metros entre la cancha y la primera fila de butacas.

Cuenta con 56 palcos, 16 boxes y más de 3600 asientos premium (platea y preferente), además de áreas para activaciones y oferta gastronómica regional.

El inmueble tendrá más de 200 eventos al año, contará con 4000 metros cuadrados para encuentros de menores, así como 8600 metros cuadrados dedicados al Museo del Fútbol, tiendas y restaurantes.

Así se ve el nuevo estadio de Atlas presentado por la UdeG

Por su parte, la UdeG también presentó su arte conceptual del nuevo estadio de Atlas y Leones Negros, cuyo diseño es de corte circular, estando ubicado en el predio Los Belenes.

Esta versión del nuevo estadio de Atlas se ve también enclavado en el proyecto de Ciudad UdeG, impulsado por el Grupo PRODI, que busca integrar espacios educativos, culturales y deportivos en una misma zona.

Al igual que el diseño presentado por Atlas, la versión de UdeG contará con capacidad para 40,000 aficionados, una distancia de 9 metros a la cancha, palcos, boxes y asientos premium.

Según lo aprobado por el Consejo General Universitario, la institución mantendrá la propiedad total de los terrenos sin arriesgar recursos financieros, en un esquema de aprovechamiento por 99 años.

Mientras que Grupo PRODI invertirá alrededor de 5 mil millones de pesos para la construcción del inmueble, que se ubicará en Zapopan, junto al Centro Cultural Universitario y el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Asimismo, el acuerdo estipula que la universidad recibirá pagos anuales por el uso del suelo, así como el 20% de participación en los ingresos generados por el estadio.

La razón de que haya dos artes conceptuales de cómo se ve el estadio, se debe a que el proyecto se encuentra en una fase preliminar enfocada en estudios técnicos y consultas ciudadanas.

Todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de las obras; pero se espera que albergue su primer partido en el 2030.

Nuevo estadio de Atlas (UdeG)

Nuevo estadio de Atlas (UdeG)