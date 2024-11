¡Todas las mañanas de los próximos 6 años me voy a despertar recordando este día!



Hoy se escribe un capítulo histórico en los 230 años de nuestra querida @udg_oficial: me siento profundamente conmovida por que me hayan elegido como la primera mujer rectora.



Es un privilegio… pic.twitter.com/BakM7E26Wd