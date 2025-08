Osmar Olvera regresó a tierras mexicanas y fue recibido con mariachi luego de lograr la medalla de oro en el Mundial de Clavados de Singapur 2025.

Tras la hazaña en el trampolín de 3 metros, Osmar Olvera reveló cuál es el secreto para vencer a China, quienes siempre ganaban dicha prueba.

“Ma Jin es la clave, sin duda, ella lo logró con Paola (Espinoza), ahora conmigo desde el año pasado en el trampolín de 1 metro, ahora en el trampolín de 3 metros, ella es la mejor entrenadora del mundo y su técnica, lo que ella sabe, lo que nos enseña, no solo a mí a todo es sin duda lo que hace que podamos competirles a los chinos”, explicó Osmar Olvera luego de que le cuestionaran cuál era la clave del éxito en el Mundial de Clavados de Singapur 2025.

🇲🇽🥇'MA JIN ES LA CLAVE PARA GANARLE A LOS CHINOS'



Osmar Olvera dio todo el crédito a su entrenadora, quien lo llevó a conquistar el oro en el Mundial de Singapur, medalla en clavados sobre China🇨🇳🇲🇽.



¡Y lo recibieron a ritmo de El Rey!🫅👑



- @PinedaMelqui -#CentralFOX pic.twitter.com/3CXwzW8VYN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 5, 2025

Osmar Olvera quiere ganar la medalla de oro en 2028

Osmar Olvera también reveló que la meta no finalizó en el Mundial de Clavados de Singapur 2025, pues el siguiente objetivo está puesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Sin duda los dos en la mente tenemos Los Ángeles. A Ma Jin le falta solo una medalla de oro olímpica. Es mi más grande sueño. Es el objetivo, es por lo que estamos trabajando desde que terminó París, lo que estamos pensando. Y bueno, yo creo que a corto plazo, pues mantener este nivel, ser esa piedra en el camino que me sueñen todos los días, no poderlos dejar dormir. Y es eso, mantener este nivel y siempre estar compitiéndoles”, indicó el clavadista mexicano, Osmar Olvera.

El atleta mexicano sostendrá una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional y aprovechará para pedirle que le suban el sueldo a su entrenadora Ma Jin para que se quede con los clavadistas mexicanos.

“Algo que le pediría es que Ma Jin se quede aquí, pues tiene muchas ofertas de otros países, entonces, o sea, subirle su sueldo para que se quiera quedar con nosotros, esa sin duda es una. Y más apoyo, más apoyo, o sea, en general, o sea, nos han apoyado muy bien, pero siempre se puede mejorar en todos los sentidos. Las instalaciones del CNAR están en perfectas condiciones, pero necesitamos ya trampolines nuevos”, señaló Osmar Olvera.

¿Qué sigue para Osmar Olvera tras ganar la medalla de oro?

Luego de que Osmar Olvera lograra la medalla de oro en el Mundial de Clavados de Singapur 2025, se desconoce si tendrá una última competencia a finales de año o será hasta el siguiente con la serie Mundial de Clavados, no obstante, él afirmó que seguirá trabajando.

“Creo que es un gran, gran inicio del ciclo olímpico, pero creo que voy a tener que entrenar ahora muchísimo más, porque los chinos no se van a quedar así, no se van a quedar con los brazos cruzados. Así que tenemos que descansar, disfrutar esto y regresar a entrenar como siempre. No sé en qué lugar de la historia catalogaría este resultado”, finalizó Osmar Olvera.