Toluca vs Santos juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Toluca 3-1 Santos es el pronóstico en el Estadio Nemesio Diez, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: Toluca 3-1 Santos

Toluca vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Santos, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Alexis Vega
  • Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price

Santos

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Mauricio Cuevas, Geovanni Pérez, Felipe Sánchez y Efraín Orona
  • Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Luis Ángel Gómez y Ezequiel Bullaude
  • Delanteros: Diego González y Kevin Palacios

Toluca vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Toluca vs Santos se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas por ViX.

  • Partido: América vs Chivas
  • Fase: Jornada 9 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: ViX