Toluca vs Santos juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Toluca 3-1 Santos es el pronóstico en el Estadio Nemesio Diez, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: Toluca 3-1 Santos
Toluca vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Santos, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Alexis Vega
- Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Mauricio Cuevas, Geovanni Pérez, Felipe Sánchez y Efraín Orona
- Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Luis Ángel Gómez y Ezequiel Bullaude
- Delanteros: Diego González y Kevin Palacios
Toluca vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Toluca vs Santos se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas por ViX.
- Partido: América vs Chivas
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX