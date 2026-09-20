Toluca vs Santos juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Toluca 3-1 Santos es el pronóstico en el Estadio Nemesio Diez, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: Toluca 3-1 Santos

Toluca vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Santos, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Alexis Vega

Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Geovanni Pérez, Felipe Sánchez y Efraín Orona

Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Luis Ángel Gómez y Ezequiel Bullaude

Delanteros: Diego González y Kevin Palacios

Toluca vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Toluca vs Santos se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas por ViX.