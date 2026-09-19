San Luis vs Necaxa juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria local 1-0 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

San Luis vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

San Luis 1-0 Necaxa es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: San Luis 1-0 Necaxa.

San Luis vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Necaxa, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

San Luis

Portero: César López

Defensas: Robson Bambu, Eduardo Águila, Daniel Guillén y Gabriel Sanabria

Mediocampistas de contención: Rodrigo Meraz, Oscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Benjamín Galdames y Mateo Klimowicz

Delantero: João Pedro

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alán Montes

Mediocampistas: Emilio Martínez, Alejandro Mayorga, Kevin Rosero, Agustín Palavecino, José Paradela y Ricardo Monreal

Delantero: Tomás Badaloni

San Luis vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

San Luis vs Necaxa se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas por Fox One.