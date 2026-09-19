San Luis vs Necaxa juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria local 1-0 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
San Luis vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
San Luis 1-0 Necaxa es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: San Luis 1-0 Necaxa.
San Luis vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Necaxa, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
San Luis
- Portero: César López
- Defensas: Robson Bambu, Eduardo Águila, Daniel Guillén y Gabriel Sanabria
- Mediocampistas de contención: Rodrigo Meraz, Oscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Benjamín Galdames y Mateo Klimowicz
- Delantero: João Pedro
Necaxa
- Portero: Ezequiel Unsain
- Defensas: Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alán Montes
- Mediocampistas: Emilio Martínez, Alejandro Mayorga, Kevin Rosero, Agustín Palavecino, José Paradela y Ricardo Monreal
- Delantero: Tomás Badaloni
San Luis vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
San Luis vs Necaxa se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas por Fox One.
- Partido: San Luis vs Necaxa
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+