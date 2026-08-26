Toluca vs Austin FC se juegan el pase a semifinales de la Leagues Cup 2026; pronóstico a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones.

Toluca tiene la calidad suficiente para dejar fuera al Austin FC y seguir en busca del título de la Leagues Cup 2026.

Toluca vs Austin FC: Pronóstico de cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Toluca 2-0 Austin FC es el pronóstico del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 2-0 Austin FC

Toluca vs Austin FC: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Toluca vs Austin FC pondrán estas posibles alineaciones en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez

Delantero: Federico Viñas

Federico Viñas es el refuerzo estelar del Toluca (Brandon / Brandon)

Austin FC

Portero: Brad Stuver

Defensas: Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro y Joseph Rosales

Mediocampistas: Ervin Torres, Owen Wolff, Besard Sabovic y Facundo Torres

Delanteros: Christian Ramírez y Myrto Uzuni

Toluca vs Austin FC: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Toluca vs Austin FC juegan el miércoles 26 de agosto en cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV e Imagen TV a las 18:30 horas.