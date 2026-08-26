Toluca vs Austin FC se juegan el pase a semifinales de la Leagues Cup 2026; pronóstico a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones.
Toluca tiene la calidad suficiente para dejar fuera al Austin FC y seguir en busca del título de la Leagues Cup 2026.
Toluca vs Austin FC: Pronóstico de cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Toluca 2-0 Austin FC es el pronóstico del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026.
Deportes
León vs Real Salt Lake: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
América vs Columbus Crew: Pronóstico y posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Deportes
Toluca vs Austin FC: Fecha, horario y dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Deportes
León vs Realt Salt Lake: A qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Deportes
América vs Columbus Crew: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Rayados vs Chicago Fire: A qué hora y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026
Pronóstico: Toluca 2-0 Austin FC
Toluca vs Austin FC: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
Toluca vs Austin FC pondrán estas posibles alineaciones en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez
- Delantero: Federico Viñas
Austin FC
- Portero: Brad Stuver
- Defensas: Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro y Joseph Rosales
- Mediocampistas: Ervin Torres, Owen Wolff, Besard Sabovic y Facundo Torres
- Delanteros: Christian Ramírez y Myrto Uzuni
Toluca vs Austin FC: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
Toluca vs Austin FC juegan el miércoles 26 de agosto en cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV e Imagen TV a las 18:30 horas.
- Partido: Toluca vs Austin FC
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
- Horario: 18:80 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV