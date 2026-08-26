Toluca vs Austin FC se juegan el pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026 en la fase de cuartos de final. Miércoles 26 de agosto a las 18:30 horas. El partido lo transmite Apple TV.

Partido: Toluca vs Austin FC

Fase: Cuartos de final

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: Apple TV

Toluca vs Austin FC: Fecha para ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

El miércoles 26 de agosto de 2026 continúan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 con el partido Toluca vs Austin FC.

Toluca vs Austin FC: Horario para ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

El partido Toluca vs Austin FC podrá verse a las 18:30 horas en la Leagues Cup 2026.

Apple TV transmite el partido en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Partido: Toluca vs Austin FC

Fase: Cuartos de final

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: Apple TV

Toluca busca llegar lejos en la Leagues Cup 2026. (Brandon / Brandon)

¿Cómo quedaron Toluca y Austin FC en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026?

Toluca clasificó como tercer lugar en el Grupo de la Liga MX para avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Austin FC, por su parte, terminó en segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo de la MLS para citarse con Toluca en los cuartos de final.