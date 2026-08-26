América vs Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 que clasificará al equipo de la MLS a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.
América vs Columbus Crew: Pronóstico de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
América 1-2 Columbus Crew es el pronóstico del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: América 1-2 Columbus Crew
América vs Columbus Crew: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
América 1-2 Columbus Crew pondrán estas posibles alineaciones en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Kevin Álvarez
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Columbus Crew
- Portero: Patrick Schulte
- Defensas: Steven Moreira, Rudy Camacho y César Ruvalcaba
- Mediocampistas: Mohamed Farsi, Tarun Karumanchi, André Gomes y Malte Amundsen
- Delanteros: Daniel Gazdag, Taha Habroune y Brais Méndez
América vs Columbus Crew: ¿Cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
América vs Columbus Crew se miden el miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas rumbo a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.
- Partido: América vs Columbus Crew
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 26 de agosto 2026
- Horario: 20:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: Apple TV