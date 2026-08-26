América vs Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 que clasificará al equipo de la MLS a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.

América vs Columbus Crew: Pronóstico de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

América 1-2 Columbus Crew es el pronóstico del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: América 1-2 Columbus Crew

América vs Columbus Crew: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

América 1-2 Columbus Crew pondrán estas posibles alineaciones en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Kevin Álvarez

Mediocampistas: Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

América va por el pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026 (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

Columbus Crew

Portero: Patrick Schulte

Defensas: Steven Moreira, Rudy Camacho y César Ruvalcaba

Mediocampistas: Mohamed Farsi, Tarun Karumanchi, André Gomes y Malte Amundsen

Delanteros: Daniel Gazdag, Taha Habroune y Brais Méndez

América vs Columbus Crew: ¿Cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

América vs Columbus Crew se miden el miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas rumbo a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.