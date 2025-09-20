América Femenil visita a Toluca en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil; te decimos la hora y el canal para ver el partido.

Después de tropezar en el Clásico Nacional con Chivas, América Femenil necesita los tres puntos en el partido contra Toluca, en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Toluca vs América Femenil: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX Femenil

Toluca vs América Femenil se enfrentan el lunes 22 de septiembre, con la cancha del Estadio Nemesio Diez como escenario del partido.

A las 18 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Toluca vs América Femenil, cita en la que las Águilas salen como favoritas para sumar otra victoria.

Toluca vs América Femenil: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX Femenil

El partido Toluca vs América Femenil será transmitido a través de la plataforma ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Partido: Toluca vs América Femenil

Fase: Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Fecha: Lunes 22 de septiembre de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

El América Femenil enfrentó a Chivas en el Clásico Nacional, como parte de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil.

El partido celebrado en el nido de las Águilas terminó a favor de las Chivas, que salieron con victoria de 2-0 a su favor.

Con la derrota ante Chivas, el América Femenil se quedó en 25 puntos, en el tercer lugar de la Liga MX Femenil,

Cuatro puntos abajo del líder Tigres, se encuentra el América Femenil, una de las escuadras favoritas para ganar el campeonato.

¿Cómo el Toluca en la Liga MX Femenil?

El Toluca suma 23 puntos en la cuarta posición de la Liga MX Femenil, así que una victoria sobre América Femenil le permitiría desbancar a las Águilas.

En la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, Toluca perdió 0-1 con Rayadas, por lo que la escuadra choricera está obligada a ganar los tres puntos.