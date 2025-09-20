Arsenal vs Manchester City se enfrentan en la Jornada 5 de la Premier League; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido.
Arsenal se mantiene en la pelea por el liderato de la Premier League, mientras que Manchester City intenta mejorar también su posición en la tabla general.
Arsenal vs Manchester City: Fecha para ver el partido de la Premier League
El partido Arsenal vs Manchester City en la Jornada 5 de la Premier League, está programado para jugarse el domingo 21 de septiembre de 2025.
Arsenal vs Manchester City: Horario para ver el partido de la Premier League
A las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, inicia el partido Arsenal vs Manchester City, como parte de la Jornada 5 de la Premier League.
Arsenal vs Manchester City: ¿Dónde ver el partido de la Premier League?
HBO Max transmitirá el partido Arsenal vs Manchester City, el domingo21 de septiembre a las 9:30 de la mañana, en la Jornada 5 de la Premier League.
- Partido: Arsenal vs Manchester City
- Fase: Jornada 5 de la Premier League
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo llega el Arsenal a la Jornada 5 de la Premier League vs Manchester City?
El Arsenal sumó tres puntos en la Jornada 4 de la Premier League, gracias a un triunfo sobre el Nottingham Forest.
Con 9 puntos, el Arsenal es tercer lugar de la Premier League, a la caza del líder Liverpool, que acumula 15 unidades.
Previo a su partido contra Manchester City, el Arsenal debutó con una victoria de 2-0 sobre Athletic Club de España, en la Champions League.
¿Cómo llega el Manchester City a la Jornada 5 de la Premier League vs Arsenal?
La presión para el Manchester City en la Premier League es fuerte jornada a jornada, luego de tener un inicio de altibajos en la competencia.
Sin embargo, en la Jornada 4 de la Premier League, el Manchester City tomó un respiro goleando 3-0 al Manchester United.
Manchester City ocupa el octavo lugar en la Premier League con seis puntos, y previo a su partido contra Arsenal, debutó en la Champions League.
El Manchester City venció 2-0 al Napoli en la Jornada 1 de la Champions League jugando como local.