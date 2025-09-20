El Balón de Oro 2025 busca al Mejor Futbolista del año; te decimos cuándo y dónde ver la ceremonia de entrega del trofeo.

La UEFA, en alianza con France Football y L’Équipe, premiará con el Balón de Oro 2025 a los mejores jugadores y jugadoras, porteros, jóvenes promesas, máximos goleadores y entrenadores de la temporada 2024/25.

Balón de Oro 2025: ¿Cuándo es la entrega del trofeo al Mejor Futbolista del año?

La entrega del Balón de Oro 2025 al Mejor Futbolista del año, está programada para realizarse el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, a partir de las 11 horas, tiempo del centro de México.

Balón de Oro 2025: ¿Dónde ver la entrega del trofeo al Mejor Futbolista del año?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 será transmitida el lunes 22 de septiembre, a través de la plataforma Claro Sports.

Evento: Entrega de Balón de Oro 2025

Fecha: Lunes 22 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Théâtre du Châtelet de París

Transmisión: Claro Sports

Nominados al Balón de Oro 2025, como Mejor Futbolista del año

El Balón de Oro es el premio de más prestigio que puede recibir un futbolista en reconocimiento a sus logros sobresalientes y su talento excepcional.

El premio al Mejor Futbolista del año se roba la atención en la entrega del Balón de Oro 2025, y te damos la lista completa de los jugadores nominados.

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Escocia, Napoli)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (España, Barcelona)

Raphinha (Brasil, Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

¿Qué otros premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Además del Balón de Oro 2025 que recibirá el Mejor Futbolsita del año, te decimos la lista de los otros trofeos que se entregarán en la ceremonia.

El Balón de Oro femenino | Mejor futbolista del año

El Trofeo Kopa masculino | Mejor futbolista joven

El Trofeo Kopa femenino | Mejor futbolista joven

El Trofeo Yashin masculino | Mejor portero

El Trofeo Yashin femenino | Mejor portera

El Trofeo Gerd Müller masculino | Máximo goleador en club/selección nacional

El Trofeo Gerd Müller femenino | Máxima goleadora en club/selección nacional

El Trofeo Johan Cruyff masculino | Mejor entrenador en club/selección nacional

El Trofeo Johan Cruyff femenino | Mejor entrenador/a en club/selección nacional

El Trofeo al Club del Año masculino

El Trofeo al Club del Año femenino

El Premio Sócrates

Así se deciden a los ganadores del trofeo del Balón de Oro 2025

El Balón de Oro se concede en función de tres criterios principales: actuaciones individuales, actuaciones y logros del equipo, además de clase y juego limpio.

La entrega del Balón de Oro la decide un jurado internacional de periodistas especializados.

Cada miembro del jurado selecciona a 10 jugadores en orden descendente de mérito de una lista de 30 nominados.

Los diez jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

El Balón de Oro se otorga al jugador con el mayor número de puntos. En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos como primero.

Si el empate persiste, se separan por el número de votos como segundo, luego por el número de votos como tercero y así sucesivamente.