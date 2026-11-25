El Toluca FC anunció el martes 24 de noviembre la salida de Antonio Mohamed como su Director Técnico tras casi dos años en el banquillo.

Antonio Mohamed deja en su legado 6 títulos a los Diablos Rojos del Toluca, tras consagrarse bicampeón de la Liga MX, Campeón de Campeones, Campeones Cup, el título de Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup.

Antonio Mohamed campeón con Toluca (Adrian Macias / Adrian Macias)

Antonio Mohamed dejará de ser DT del Toluca FC tras ser multicampeón

A través de un comunicado, el Toluca FC confirmó que Antonio Mohamed dejará de ser su DT tras ser multicampeón con el equipo escarlata entre 2025 y 2026.

De acuerdo con el propio equipo, la salida del entrenador se da de común acuerdo, concluyendo su ciclo cuando finalice la liguilla del Apertura 2026, así como la participación los Diablos Rojos en la Copa Intercontinental.

La directiva del Toluca FC destacó que Antonio Mohamed logró construir una de las épocas más gloriosas del club con la obtención de 6 títulos, tanto nacionales como internacionales.

En este sentido, señalaron que el legado del DT trascenderá en el tiempo y permanecerá en la memoria de los cientos de aficionados de los Diablos Rojos.

Por ello, Toluca FC subrayó que el nombre de Antonio Mohamed está escrito con letras de oro en la historia del club, agradeciendo el gran trabajo realizado en el banquillo.