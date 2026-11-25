Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Toluca vs Atlas. Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.

Partido: Toluca vs Atlas

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: TUDN y ViX

Toluca vs Atlas es uno de los dos partidos programado para este miércoles 25 de noviembre, en los cuartos de final del Apertura 2026.

Toluca vs Atlas: Día para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El miércoles 25 de noviembre de 2026 arranca la ida de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden Toluca vs Atlas.

Toluca vs Atlas: Hora para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El partido Toluca vs Atlas inicia a las 19 horas en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Atlas: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El partido Toluca vs Atlas podrá verse este miércoles 25 de noviembre a través de la señal de TUDN y ViX.