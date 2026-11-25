Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Toluca vs Atlas. Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Atlas
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TUDN y ViX
Toluca vs Atlas es uno de los dos partidos programado para este miércoles 25 de noviembre, en los cuartos de final del Apertura 2026.
Toluca vs Atlas: Día para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
El miércoles 25 de noviembre de 2026 arranca la ida de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden Toluca vs Atlas.
Toluca vs Atlas: Hora para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
El partido Toluca vs Atlas inicia a las 19 horas en la cancha del Estadio Nemesio Diez.
Toluca vs Atlas: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX
El partido Toluca vs Atlas podrá verse este miércoles 25 de noviembre a través de la señal de TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Atlas
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TUDN y ViX