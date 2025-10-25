El arranque de la temporada 2025-26 de la NBA ha quedado eclipsado por un penoso episodio de apuestas ilegales, mafia y corrupción. Los escabrosos detalles incluyen el uso de Rayos X y hasta unos lentes especiales.

Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, Terry Rozier, base de los Miami Heat y Damon Jones, exjugador de la NBA son los elementos de la asociación implicados en dos investigaciones independientes que tienen relación con apuestas ilegales.

Los detalles sobre la estafa que ha conmocionado a la NBA fueron revelados en una conferencia por Kash Patel, director de la FBI y Joseph Novela Jr., fiscal federal.

En la operación denominada “Operación Nada Más que Apuestas”, jugadores filtraban información para manipular los pronósticos deportivos, mientras que en el segundo caso están involucradas cuatro de las cinco familias más mafiosas de Nueva York y es en este apartado donde la tecnología parece ser parte de un guión de película.

Rayos X y lentes especiales, la sofisticada tecnología para realizar la estafa que ha conmocionado a la NBA

Luego de conocer el contexto del suceso que ha conmocionado a la NBA, centrémonos en el segundo caso, dónde el entrenador Chauncey Billups está involucrado, junto a 30 personas más.

Los involucrados fueron acusados de manipular partidos ilegales de póker y robar millones de dólares. El papel de Billups fue llamado ‘face card’, y se encargaba de atraer a personas para participar en partidas amañadas.

La investigación arrojó que los implicados utilizaban máquinas manipuladoras de cartas, lentes de contacto para leer cartas preparadas y hasta mesas de Rayos X para ver las cartas.

Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers. (Jenny Kane / AP)

¿Quién es Chauncey Billups, involucrado en la estafa que ha conmocionado a la NBA?

Chauncey Billups tuvo una carrera destacada como jugador y recientemente ingresó al Salón de la Fama de la NBA. Sin embargo, sus logros deportivos se vieron empañados por estar involucrado en redes de apuestas ilegales.

Como jugador de la NBA, Chauncey Billups ganó un campeonato con los Detroit Pistons en 2004, además de ser nombrado MVP de las Finals en esa temporada. Además, fue seleccionado cinco veces como All-Star en una carrera de 17 años en el máximo nivel del baloncesto.