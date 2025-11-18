El futbol mexicano ha sido sacudido tras la noticia de que Marco Antonio Rodríguez fue detenido por presunta violencia intrafamiliar, situación que ya ha generado declaraciones, entre ellas la de Paco Chacón.

No es un secreto que la relación entre Paco Chacón y Marco Antonio Rodríguez ha sido muy tensa, pues desde que eran árbitros del futbol mexicano ambos tuvieron varios encontronazos.

Ahora, con la situación legal de Chiquimarco, varios usuarios se preguntaban qué opinaba Chacón sobre lo sucedido y el ahora analista arbitral lo comentó en redes.

Paco Chacón tira tremendo dardo sobre situación de Marco Antonio Rodríguez

En su cuenta oficial en X, Paco Chacón habló sobre la situación de Marco Antonio Rodríguez, ex árbitro que recientemente fue detenido por presunta violencia intrafamiliar.

"Para los que preguntan que si me da gusto? la verdad es que no, pero al final todo cae por su propio peso, lo que siembras cosechas", fueron las palabras de Paco Chacón, aunque no mencionó directamente a Marco Antonio Rodríguez.

Además, Chacón señaló: “lo que si me da gusto es que se haga justicia“, refiriéndose a la detención de Chiquimarco que lo llevará a una audiencia este martes 18 de noviembre.

Recordemos que desde el 2023, Marco Antonio Rodríguez fue acusado de violencia intrafamiliar en las modalidades de violencia física y violencia psicoemocional por su expareja Alva Neri Hernández.

En ese mismo año también fue detenido, pero su liberación fue casi inmediata, aunque recibió un auto de vinculación a proceso que permitió que el caso no fuera cerrado y siguieran las investigaciones.

Paco Chacón tira tremendo dardo sobre situación de Marco Antonio Rodríguez (Captura de pantalla)

¿De dónde surgió la enemistad entre Paco Chacón y Marco Antonio Rodríguez?

Paco Chacón y Marco Antonio Rodríguez fueron dos de los árbitros centrales más conocidos de la Liga MX y que a menudo estaban en el centro de la polémica.

Sin embargo, siempre tuvieron una relación tensa. Paco Chacón calificó a Chiquimarco de “grillero”. Por su parte, Marco Antonio le dijo “soplón” y lo acusó de filtrar información a los medios de comunicación.

Ambos han marcado una de las rivalidades más polémicas en el mundo del arbitraje, que incluso siguió cuando ambos terminaron sus carreras como árbitros profesionales.