El exárbitro de la Liga MX, Marco Antonio Rodríguez, volvió a colocarse en el ojo del huracán por un tema que nada tiene que ver con lo deportivo, pues fue detenido la mañana de este domingo 16 de noviembre, acusado de violencia familiar.

Las acusaciones contra Marco Antonio Rodríguez por violencia familiar no son tema de ahora, se remontan hasta el 2023.

Hace dos años ‘Chiquimarco’ fue detenido y luego puesto en libertad, pero el caso se mantiene abierto y el martes 18 de noviembre a las 12:30 p.m. se realizará una audiencia que podría ser determinante en el caso.

Rodríguez deberá comparecer ante la justicia de forma presencial, una cita que será clave para el proceso.

¿Cuáles son las acusaciones contra Marco Antonio Rodríguez?

Fue en 2023, cuando Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como Chiquimarco, fue vinculado a proceso por las acusaciones de violencia familiar contra Alva Neri Hernández, su expareja.

“El día de hoy, afortunadamente y por el acceso que debe tener la víctima, hubo una autovinculación a proceso. Autovinculación a proceso es que encuentra el juzgador o juzgadora elementos suficientes para que se siga el proceso con control judicial, teniendo la calidad de imputado, formalmente imputado”, señaló el abogado de Marco Antonio Rodríguez a ESPN en 2023.

“Tengo tranquilidad, evidentemente me causa alegría, por tanto tiempo de abuso, y que siempre se manifestaba que por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia, gracias a sus abogados estamos aquí y está vinculado a proceso”, expresó Alva Neri Hernández.

¿Quién es Marco Antonio Rodríguez?

Marco Antonio Rodríguez es un exárbitro mexicano de 52 años de edad, y actual analista deportivo, que se ha colocado en el ojo del huracán por las acusaciones de violencia familiar.

Marco Antonio Rodríguez inició su labor como árbitro en 2000, ha sido parte de Copas del Mundo, Copa Libertadores y Concacaf Copa de Campeones.

Más allá del arbitraje, Chiquimarco tuvo una fugaz etapa como director técnico del Salamanca. Además, fue parte de las mesas de análisis de Televisa Deportes.