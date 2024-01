TUDN habría tenido un nuevo recorte masivo este martes 16 de enero, teniendo entre las víctimas a figuras como Chiquimarco, Moisés Muñoz y hasta un histórico del canal.

TUDN habría recurrido a una nueva ola de despidos en los que Chiquimarco, Moisés Muñoz y Anselmo Alonso, ya no entrarían en planes de la división de deportes para este 2024.

De acuerdo con información de El Francotirador en su columna para Récord, aunque la televisora de Chapultepec cerró con buenos números el año pasado, las cosas no estarían tan bien hasta el momento.

Por ello, Emilio Azcárraga tomó la determinación de no contar más en sus filas al ex árbitro de la Liga MX y el ex guardameta del Club América, junto con Anselmo Alonso.

No obstante, resalta que no se debe descartar la posibilidad de ver algunos grandes nombres próximamente entre la lista de salidas de Televisa, aunque podría tratarse de un rumor.

Chiquimarco (LUIS FUENTES / MEXSPORT)

Anselmo Alonso, leyenda de TUDN, niega los rumores sobre su supuesta salida del canal

Tras los rumores de una nueva ola de despidos en TUDN, el legendario reportero de cancha; Anselmo Alonso, negó rotundamente los rumores sobre su supuesta salida del canal.

A través de un mensaje en redes sociales, el querido periodista deportivo agradeció a todos aquellos que han preguntado por su situación actual con Televisa, y dijo que aún se encuentra trabajando para ellos.

“Saludos a todos. Quiero aclarar que yo sigo en Televisa, muchas gracias a las personas que se han interesado en preguntar. Estoy listo para seguir informando”, explicó.

Anselmo Alonso es recordado con mucho cariño por los aficionados de Cruz Azul, quien además es fanático del equipo, pero también; por su trabajo en distintas Copas del Mundo y coberturas de la Selección Mexicana.

Anselmo Alonso. (Captura de Pantalla / Twitter)

TUDN: ¿Ricardo Peláez se irá de Televisa en los próximos días?

Luego de que se filtrara información sobre los despidos de TUDN, la gente se interesó en lo que ocurre con Ricardo Peláez, quien no habría renovado contrato con la televisora.

Hasta hace un par de semanas, las cosas no se han ni confirmado ni desmentido, sin embargo y con lo sucedido en estos momentos, los fans temen lo peor.

