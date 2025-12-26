Tras ser vinculado a proceso, Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco” deberá de presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Norte.

Esto luego de que una jueza determinó modificar las condiciones bajo las cuales el exárbitro mundialista enfrentaba su proceso.

“Chiquimarco” tiene que presentarse en el Reclusorio Norte tras ser vinculado a proceso

Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco” tendrá que acudir de manera voluntaria al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en máximo tres días, es decir, la fecha límite es el 26 de diciembre.

Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco' (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

En caso de que Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco” no cumpla con el plazo establecido se liberará una orden de aprehensión en su contra.

Esto luego de que la jueza Carolina Bernal le dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar del proceso penal que enfrenta luego de que fue acusado por presunta violencia familiar.

De acuerdo con la jueza de control, la medida fue tomada para proteger a la víctima luego de los elementos obtenidos en la carpeta de investigación.

Chiquimarco se ausentó en la audiencia del 18 de noviembre

Cabe recordar que “Chiquimarco” se ausentó sin justificación alguna para comparecer en la audiencia programada el 18 de noviembre de 2025 en la Unidad de Gestión Judicial número 3 del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Tras la ausencia del imputado, los abogados de la víctima y el Ministerio Público solicitaron una revisión a las medidas cautelares impuestas.

Luego de analizar la situación jurídica de “Chiquimarco”, se optó por cambiar las medidas cautelares que hasta entonces le permitían continuar el proceso en libertad.

La autoridad judicial consideró que la ausencia injustificada del imputado representaba un riesgo de incumplimiento del proceso.

Por lo que determinó endurecer la medida y ordenar la prisión preventiva justificada como una forma de garantizar su presencia y el adecuado desarrollo del juicio.

Desde el 2023, “Chiquimarco” enfrenta un proceso por el delito de violencia familiar

Fue en 2023 que se inició un proceso en contra de “Chiquimarco” por el delito de violencia familiar.

Alva Neri Hernández, expareja de Marco Antonio Rodríguez, denunció al exárbitro con gafete internacional FIFA por violencia intrafamiliar en las modalidades de violencia física y psicoemocional.

Días más tarde de presentar la denuncia, la exesposa del silbante y su hija brindaron una conferencia de prensa, en la que revelaron que durante 28 años recibieron maltrato físico y verbal por parte de Rodríguez.

Desde entonces, el caso ha seguido su curso legal entre comparecencias, revisiones procesales y ajustes a las medidas cautelares.

De acuerdo con la víctima, “Chiquimarco” continúa violentándola con amenazas de atentar en contra de su integridad en caso de no desistir de las denuncias realizadas.