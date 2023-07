Marco Antonio Rodríguez enfrenta cargos en su contra, pues su propia hija lo acusó de violencia doméstica y ahora contó un fuerte testimonio de lo que vivió con el ex árbitro.

El ex silbante y ahora analista de TUDN, Marco Antonio Rodríguez ha estado en el ojo del huracán por las acusaciones en su contra por violencia doméstica; incluso ya fue a declarar.

Sin embargo, su hija contó lo que vivió a los medios de comunicación. Con lágrimas en los ojos, dijo que amaba a su padre pero él les había hecho mucho daño y contó algunos ejemplos, como una vez que la sacó a patadas de una reunión.

“Pocas veces me dejaba salir, hubo una ocasión en la que me encerró en mi cuarto y me dijo que si me salía, me iba a meter a un psiquiátrico”, contó.

“Cuando llegué a salir a una reunión, como joven normal de 17 o 18 años, en una ocasión me sacó a patadas, a jalones y golpes de esa reunión. La gente obviamente no se metió al ser él una figura pública”, añadió.

🚨 La hija de Marco Antonio Rodríguez revela un triste episodio qué sufrió con su padre 🚨



"En una ocasión me sacó a patadas de una reunión. Lo amo, pero no se da cuenta del daño que nos hizo" pic.twitter.com/gH7BmYkUP6 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 25, 2023

Marco Antonio Rodríguez acusado de golpear a su ex pareja

Por otro lado, la hija de Marco Antonio Rodríguez dijo que lo que hizo que finalmente lo denunciaran, fue el hecho de que golpeó a su ex pareja.

“Por lo cual decidimos denunciarlo, fue porque yo presencié como mi papá golpeaba a mi mamá”, añadió.

Asimismo, su ex pareja contó que en varias ocasiones fue agredida y golpeada por el ahora analista de TUDN . Además, agradecieron a los medios por escuchar su parte de la historia.

Marco Antonio Rodríguez se defiende de las acusaciones

Marco Antonio Rodríguez dejó un mensaje en sus redes sociales y aseguró que le fabricaron delitos y metió amparos en su defensa.

“El día de hoy se desglosaron las denuncias que interpuse por los delitos de fraude procesal y falsedad ante autoridades, en contra de todos los implicados en este entramado”, escribió en su cuenta de Twitter.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok