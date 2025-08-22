Este viernes 22 de agosto se van a enfrentar Tijuana y Chivas en el Estadio Caliente. Debido a los hechos de violencia que se han presentado en la Liga MX, veamos un antecedente que hubo hace no mucho.

Y es que en el 2024 en un partido entre Tijuana y Chivas, ocurrió algo lamentable. Una persona murió en las afueras del recinto y como seguido pasa, no tuvo mayores consecuencias.

Pasando a la actualidad, en la Jornada 5 de este Apertura se vivieron algunos conatos de bronca en diferentes estadios, incluso un muerto en Puebla. El Akron volvió a ser protagonista y el de Tigres.

No hubo castigo para nadie, solo retiraron a las personas involucradas y eliminaron uno que otro abono, para según no dejarlos pasar más adelante. El Fan ID ni sus luces.

Focos rojos para el Tijuana vs Chivas: Graves antecedentes de violencia en lo que incluso hubo un muerto

El 13 de julio del 2024, en el inicio del Apertura 2024, se enfrentaron Tijuana y Chivas en el Estadio Caliente. Parece ser que todo comenzó desde dentro, hubo una pelea pero no pasó a más.

Alrededor de las 22:30 hrs, una persona activó un arma de fuego y mató a otro. El hombre asesinado fue identificado como Carlos Alfredo Cardenas Ramos, ‘El Onecss’.

La persona que disparó se fue a la fuga, y un momento más tarde llegaron las autoridades para llevarlo a un hospital, aunque ya era demasiado tarde.

LAMENTABLE ❌



Aficionados de Xolos de Tijuana y Chivas protagonizaron una brutal pelea en las gradas del Estadio Caliente.pic.twitter.com/4dOql7mGFs — Quinto Partido (@quintopartidoof) July 13, 2024

¿Cómo reaccionó el Tijuana y la Liga MX? Luego de los hechos de violencia y un muerto

Como vimos, en esta Jornada 5 del Apertura 2025 murió una persona en las afueras, o en la cercanía, del Estadio de Puebla. La Liga MX enfatizó que no ocurrió dentro del Cuauhtémoc, un poco para no tener más problemas.

Sin embargo, lo que pasó en el Tijuana vs Chivas sí sucedió dentro del Caliente. Así que tenemos una muestra de que no hay muchas consecuencias pase lo que pase.

Este fue el comunicado de aquel entonces: "Esta noche, autoridades estatales en la ciudad de Tijuana nos reportaron un lamentable incidente ocurrido a las afueras del Estadio Caliente. La directiva del Club Xolos de Tijuana ha estado en comunicación directa con las autoridades y con la Liga MX para poner a disposición todos sus recursos e información recabada que ayude a esclarecer los hechos“.