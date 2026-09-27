Tigres vs San Luis continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 27 de septiembre a las 18:06 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Tigres vs San Luis

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Fox One y Tubi

Tigres vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 27 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs San Luis.

Tigres vs San Luis: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 18:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tigres vs San Luis de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El partido Tigres vs San Luis podrá verse a través de la señal de Fox One y Tubi.