Tigres vs San Luis continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 27 de septiembre a las 18:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs San Luis
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi
Tigres vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 27 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs San Luis.
Tigres vs San Luis: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 18:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tigres vs San Luis de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?
El partido Tigres vs San Luis podrá verse a través de la señal de Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs San Luis
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi