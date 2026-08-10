Charlotte FC vs Pachuca siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Charlotte FC vs Pachuca
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV
Charlotte FC vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Charlotte FC vs Pachuca.
Charlotte FC vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El partido Charlotte FC vs Pachuca podrá verse a través de Apple TV.
- Partido: Charlotte FC vs Pachuca
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Charlotte FC y Pachuca a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Charlotte FC marcha invicto en la Leagues Cup 2026 con victorias sobre Pumas y Atlas, así que busca el pase a la siguiente ronda.
Pachuca no ha sumado puntos en la Leagues Cup y llega eliminado al partido de la Jornada 3.