Charlotte FC vs Pachuca siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Charlotte FC vs Pachuca

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: Apple TV

Charlotte FC vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Charlotte FC vs Pachuca.

Charlotte FC vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El partido Charlotte FC vs Pachuca podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Charlotte FC vs Pachuca

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Charlotte FC y Pachuca a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Charlotte FC marcha invicto en la Leagues Cup 2026 con victorias sobre Pumas y Atlas, así que busca el pase a la siguiente ronda.

Pachuca no ha sumado puntos en la Leagues Cup y llega eliminado al partido de la Jornada 3.