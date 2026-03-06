Tigres vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 10 de la Liga MX. El pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido de los felinos.

Tigres vs Rayados: Pronóstico del Clásico Regio de la Liga MX

El pronóstico del partido Tigres vs Rayados es empate 2-2 en la Jornada 10 de la Liga MX.

Ángel Correa, Tigres (Jafet Moz / Jafet Moz)

Tigres vs Rayados: Posibles alineaciones del Clásico Regio de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Rayados, que se jugará el sábado 7 de marzo en el Estadio Universitario.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza

Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta

Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Salcedo, Guzmán y Medina

Mediocampistas: Óliver Torres, Fimbres, Arteaga y Chávez

Delanteros: Orellano, Lucas Ocampos y Sergio Canales

Sergio Canales, jugador de Rayados. (Tomas Regueiro)

Tigres vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El sábado 7 de marzo de 2026 sigue la Jornada 10 de la Liga MX con el Clásico Regio Tigres vs Rayados.

El partido Tigres vs Rayados inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, a través de las señales de FOX One y Canal 7.

Partido: Tigres vs Rayados

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 21horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y Rayados al partido de la Jornada 7 de Liga MX?

Tigres perdió 1-3 con Puebla en la Jornada 9 de la Liga MX, y se quedó en 13 puntos como octavo lugar de la competencia.

Rayados goleó 4-0 a Querétaro para alcanzar 13 puntos en el lugar 7 de la tabla de posiciones.