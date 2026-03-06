Tigres vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 10 de la Liga MX. El pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido de los felinos.
Tigres vs Rayados: Pronóstico del Clásico Regio de la Liga MX
El pronóstico del partido Tigres vs Rayados es empate 2-2 en la Jornada 10 de la Liga MX.
- Pronóstico: Tigres 2-2 Rayados
Tigres vs Rayados: Posibles alineaciones del Clásico Regio de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Rayados, que se jugará el sábado 7 de marzo en el Estadio Universitario.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza
- Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta
- Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Salcedo, Guzmán y Medina
- Mediocampistas: Óliver Torres, Fimbres, Arteaga y Chávez
- Delanteros: Orellano, Lucas Ocampos y Sergio Canales
Tigres vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX
El sábado 7 de marzo de 2026 sigue la Jornada 10 de la Liga MX con el Clásico Regio Tigres vs Rayados.
El partido Tigres vs Rayados inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, a través de las señales de FOX One y Canal 7.
- Partido: Tigres vs Rayados
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Horario: 21horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7
¿Cómo llegan Tigres y Rayados al partido de la Jornada 7 de Liga MX?
Tigres perdió 1-3 con Puebla en la Jornada 9 de la Liga MX, y se quedó en 13 puntos como octavo lugar de la competencia.
Rayados goleó 4-0 a Querétaro para alcanzar 13 puntos en el lugar 7 de la tabla de posiciones.