Atlas vs Chivas juegan el sábado 7 de marzo en la Jornada 10 de Liga MX. Pronóstico 2-0 a favor del Guadalajara en la cancha del Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Chivas: Pronóstico del Clásico Tapatío de la Liga MX

El pronóstico del partido Atlas vs Chivas es victoria del Rebaño 2-0 en la Jornada 10 de la Liga MX.

Pronóstico: Atlas 0-2 Chivas

Atlas vs Chivas: Posibles alineaciones del Clásico Tapatío de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Chivas, que se jugará en la Jornada 10 de Liga MX.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández

Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González

Delantero: Eduardo Aguirre

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

Chivas en la Liga MX (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Atlas vs Chivas: Fecha y horario para ver el Clásico Tapatío de la Liga MX

Atlas vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 7 de marzo a las 19:05 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Atlas vs Chivas

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

¿Cómo llegan Atlas y Chivas a la Jornada 10 de la Liga MX?

Con 16 puntos, Atlas es sexto lugar de la tabla general en el Clausura 2026 de la Liga MX.

En la Jornada 9, Atlas venció 2-1 a Tijuana para mantenerse en una buena posición de la competencia.

Chivas llega al Clásico Tapatío tras perder con Toluca en la Jornada 8 de la Liga MX. Su juego ante León de la fecha anterior fue pospuesto.

Pese a no jugar, Chivas se mantiene en el tercer lugar de la Liga MX con 18 puntos.