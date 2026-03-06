Querétaro vs América se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de las Águilas con marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 7 de marzo.

Querétaro vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El pronóstico del partido Querétaro vs América 2-1 a favor de las Águilas de André Jardine.

Pronóstico: Querétaro 1-2 América

Querétaro vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs América, en la Jornada 10 de Liga MX.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Diego Reyes, Lucas Abascia, Jaime Gómez y Carlos López

Mediocampistas: Carlos Adriano, Fernado González, Santiago Homenchenko, y Jhojan Julio

Delanteros: Mateo Coronel

Pumas

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Aarón Mejía, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Raphael Veiga

Delanteros: Brian Rodríguez y Raúl Zúñiga

Querétaro vs América: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 10 de Liga MX

La Jornada 10 de la Liga MX continúa el sábado 7 de marzo con el partido Querétaro vs América en el Estadio La Corregidora.

Transmite FOX y FOX One a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Querétaro vs América

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX y FOX One

¿Cómo llegan Querétaro y América la Jornada 10 de Liga MX?

Querétaro y América no llegan en buen momento a su partido en la Jornada 10 de la Liga MX.

Querétaro suma 6 puntos en el penúltimo lugar del Clausura 2026; mientras que América ligó derrotas ante Tigres y FC Juárez.

Con 11 puntos, América ocupa el lugar 9 de la tabla de posiciones de la Liga MX.