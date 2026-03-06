Querétaro vs América se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de las Águilas con marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 7 de marzo.

Querétaro vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El pronóstico del partido Querétaro vs América 2-1 a favor de las Águilas de André Jardine.

  • Pronóstico: Querétaro 1-2 América

Querétaro vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs América, en la Jornada 10 de Liga MX.

Querétaro

  • Portero: Guillermo Allison
  • Defensas: Diego Reyes, Lucas Abascia, Jaime Gómez y Carlos López
  • Mediocampistas: Carlos Adriano, Fernado González, Santiago Homenchenko, y Jhojan Julio
  • Delanteros: Mateo Coronel

Pumas

  • Portero: Luis Ángel Malagón
  • Defensas: Aarón Mejía, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja
  • Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Raphael Veiga
  • Delanteros: Brian Rodríguez y Raúl Zúñiga
Henry Martín, futbolista profesional mexicano
Equipo América de la Liga MX (@henrymartinm/ Instagram)

Querétaro vs América: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 10 de Liga MX

La Jornada 10 de la Liga MX continúa el sábado 7 de marzo con el partido Querétaro vs América en el Estadio La Corregidora.

Transmite FOX y FOX One a las 17 horas, tiempo del centro de México.

  • Partido: Querétaro vs América
  • Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
  • Fase: Jornada 10 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: FOX y FOX One

¿Cómo llegan Querétaro y América la Jornada 10 de Liga MX?

Querétaro y América no llegan en buen momento a su partido en la Jornada 10 de la Liga MX.

Querétaro suma 6 puntos en el penúltimo lugar del Clausura 2026; mientras que América ligó derrotas ante Tigres y FC Juárez.

Con 11 puntos, América ocupa el lugar 9 de la tabla de posiciones de la Liga MX.