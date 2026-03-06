Querétaro vs América se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de las Águilas con marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 7 de marzo.
Querétaro vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
El pronóstico del partido Querétaro vs América 2-1 a favor de las Águilas de André Jardine.
- Pronóstico: Querétaro 1-2 América
Querétaro vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs América, en la Jornada 10 de Liga MX.
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Diego Reyes, Lucas Abascia, Jaime Gómez y Carlos López
- Mediocampistas: Carlos Adriano, Fernado González, Santiago Homenchenko, y Jhojan Julio
- Delanteros: Mateo Coronel
Pumas
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Aarón Mejía, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Raphael Veiga
- Delanteros: Brian Rodríguez y Raúl Zúñiga
Querétaro vs América: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 10 de Liga MX
La Jornada 10 de la Liga MX continúa el sábado 7 de marzo con el partido Querétaro vs América en el Estadio La Corregidora.
Transmite FOX y FOX One a las 17 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Querétaro vs América
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX y FOX One
¿Cómo llegan Querétaro y América la Jornada 10 de Liga MX?
Querétaro y América no llegan en buen momento a su partido en la Jornada 10 de la Liga MX.
Querétaro suma 6 puntos en el penúltimo lugar del Clausura 2026; mientras que América ligó derrotas ante Tigres y FC Juárez.
Con 11 puntos, América ocupa el lugar 9 de la tabla de posiciones de la Liga MX.