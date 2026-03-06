Cruz Azul vs San Luis juegan el sábado 7 de marzo en la Jornada 10 de Liga MX. Pronóstico 3-1 a favor de La Máquina en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs San Luis es triunfo 3-1 en la Jornada 10 de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 3-1 San Luis

Cruz Azul vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Chivas, que se jugará en la Jornada 10 de Liga MX.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero

Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Román Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo y Juan Sanabria

Mediocampistas: Benjamín Galdames, Sebastien Salles-La Monge, Miguel García y Óscar Macías

Delanteros: João Pedro, Anderson Duarte

Cruz Azul vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Cruz Azul vs San Luis se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el sábado 7 de marzo de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Cruz Azul vs San Luis

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

José Paradela. jugador del Cruz Azul (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

¿Cómo llegan Cruz Azul y San Luis al partido de la Jornada 10 de la Liga MX?

Cruz Azul llega a la Jornada 10 de la Liga MX como líder general con 22 puntos después de ganar 2-1 a Santos Laguna.

San Luis suma 10 puntos en el lugar 11 de la tabla general de la Liga MX.

En la Jornada 9 del Clausura 2026, San Luis goleó 4-1 al Mazatlán FC.