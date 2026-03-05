La Jornada 10 de la Liga MX inicia el viernes de marzo y Necaxa vs Pumas se enfrentan en el Estadio Victoria. El pronóstico es 2-1 a favor de los felinos; conoce las posibles alineaciones.

Necaxa vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de Liga MX

El pronóstico del partido Necaxa vs Pumas es empate 2-1 a favor del equipo universitario.

Pronóstico: Necaxa 1-2 Pumas

Necaxa vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX, Necaxa vs Pumas.

Necaxa

Portero: Unsain

Defensas: Oliveros, Peña, Calderón y Lara

Mediocampistas: Gutiérrez, Faravelli, Leyva, Monreal y Duvan

Delanteros: Badaloni

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Pedro Vite

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Robert Morales y Álvaro Angulo, jugadores de Pumas (Jafet Moz / Jafet Moz)

Necaxa vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

La Jornada 10 de la Liga MX tiene programado el partido Necaxa vs Pumas en punto de las 21 horas.

Las señales de Canal 7, Claro Sports y ViX transmitirán el partido Necaxa vs Pumas.

Partido: Necaxa vs Pumas

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Canal 7, Claro Sports y ViX

¿Cómo llegan Necaxa y Pumas al partido de la Jornada 10 de Liga MX?

Necaxa visitó a Pachuca en partido de la Jornada 9 con derrota de 2-1 que lo estancó en 9 puntos como lugar 13 de la Liga MX.

Pumas perdió el invicto ante Toluca con marcador de 2-3, descalabro que lo bajó a la posición 5 de la Liga MX.