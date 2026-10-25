Tigres vs Rayadas juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Tigres vs Rayadas es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Tigres 2-2 Rayadas
Tigres vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Rayadas, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Tigres
- Portera: Itzel González
- Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Natalia Colín y Jimena López
- Mediocampistas: Mariza Nascimento, Ilana Izquierdo y María Sánchez
- Delanteras: Jheniffer Da Silva, Diana Ordóñez y Myra Delgadillo
- Portera: Alejandría Godínez
- Defensas: Carol Cázares, Valeria del Campo, Daiane Santos, Karol Bernal y Alejandra Calderón
- Mediocampistas: Diana García, Fátima Servín y Marcela Restrepo
- Delanteras: Lucía García y Aerial Chavarín
Tigres vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
Tigres vs Rayadas continúan la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 25 de octubre a las 18 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs Rayadas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi