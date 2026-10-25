Tigres vs Rayadas juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs Rayadas es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Tigres 2-2 Rayadas

Tigres vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Rayadas, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Tigres

Portera: Itzel González

Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Natalia Colín y Jimena López

Mediocampistas: Mariza Nascimento, Ilana Izquierdo y María Sánchez

Delanteras: Jheniffer Da Silva, Diana Ordóñez y Myra Delgadillo

Rayadas

Portera: Alejandría Godínez

Defensas: Carol Cázares, Valeria del Campo, Daiane Santos, Karol Bernal y Alejandra Calderón

Mediocampistas: Diana García, Fátima Servín y Marcela Restrepo

Delanteras: Lucía García y Aerial Chavarín

Tigres vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA

Tigres vs Rayadas continúan la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 25 de octubre a las 18 horas por Fox One y Tubi.