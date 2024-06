Rayadas de Monterrey acaba de hacer oficial la despedida del futbol profesional de una referente histórica de su equipo, pues fue pieza clave para ganar los tres títulos de su historia.

Luego de levantar el campeonato de la Liga MX Femenil en el Clausura 2024, Rayadas de Monterrey continúa renovando el plantel de cara al inicio del próximo torneo.

El Apertura 2024 de la Liga MX Femenil será un torneo fundamental para Rayadas de Monterrey, pues buscarán repetir lo hecho en el Clausura 2024 y ganar el bicampeonato.

Parte de esto es dejar ir a las jugadoras que les dieron grandes glorias con la intención de renovar al plantel y competir de tú a tú a los mejores equipos del futbol mexicano.

Referente de Rayadas de Monterrey se despide del equipo

Rayadas de Monterrey hizo oficial la salida del equipo de Daniela Solis, una referente del club regiomontano que dará por finalizada su exitosa carrera en el futbol profesional.

A través de un comunicado que se compartió en redes sociales, la directiva de Rayadas de Monterrey agradeció a Daniela Solis toda su entrega con la playera de La Pandilla.

“Daniela Solis, delantera de las Rayadas del Monterrey, anunció este martes 11 de junio su retiro como futbolista profesional. Daniela deja un profundo legado en la historia del Club de Futbol Monterey y de todo el futbol mexicano femenil”, se lee en el comunicado.

¿Quién es Daniela Solis, jugadora histórica de Rayadas de Monterrey que se retira del futbol profesional?

Daniela Solis, jugadora histórica de Rayadas de Monterrey, anunció que se retirará del futbol profesional luego de forjar una carrera plagada de éxitos.

Como jugadora de Rayadas de Monterrey, Daniela Solis estuvo presente en los tres títulos que tienen las regias en la Liga MX Femenil (Apertura 2019, Apertura 2021 y Clausura 2024).

Y en su etapa en la Selección Mexicana Femenil, tuvo participación en las Copa del Mundo Femenil Sub 17 Trinidad y Tobago 2010, la Copa del Mundo Femenil Sub 20 Japón 2012 y el Campeonato de la CONCACAF Femenil Sub 20 Panamá 2012.