Rayadas vs Vancouver se encuentran en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup; te decimos cuándo y dónde ver el partido del equipo de la Liga MX Femenil.

Rayadas llega con la presión de ganar a la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, pues una derrota con Vancouver podría acercarla a la eliminación.

Rayadas vs Vancouver: ¿Cuándo ver el partido de la Concacaf W Champions Cup?

El jueves 2 de octubre de 2025 cierra la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, con el partido Rayadas vs Vancouver.

Rayadas vs Vancouver: ¿Dónde ver el partido de la Concacaf W Champions Cup?

La plataforma Disney+ y ESPN 3 transmitirán el partido de la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, Rayadas vs Vancouver.

Rayadas vs Vancouver chocan a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Rayadas vs Vancouver

Fase: Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup

Fecha: Jueves 2 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Disney+ y ESPN 3

¿Cómo llega Rayadas al partido de la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup?

Rayadas vapuleó 8-0 al Alianza en la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup, para mantenerse en la pelea por la calificación a la siguiente ronda.

Con los tres puntos ganados en su cancha, Rayadas llegó a 3 puntos, en el tercer lugar del Grupo B de la Concacaf W Champions Cup.

En la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, Rayadas derrotó 5-0 a Necaxa para llegar a 23 puntos en el quinto lugar de la competencia.

Así llega Whitecaps al partido de la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup

Whitecaps, rival de Rayadas en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, no ha sumado puntos en el Grupo B de la Concacaf W Champions Cup, después de dos partidos disputados en el torneo.

El equipo canadiense está en el cuarto lugar del Grupo B, lejos de un posible pase a la siguiente fase de la competencia.

Derrotas ante el Spirit y el Gotham FC han marcado de manera negativa el camino de las Whitecapas en el torneo femenil.