Rayados vs San Luis se enfrentarán en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 4 de abril a las 17 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Rayados vs San Luis

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Rayados vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 13 la Liga MX

Rayados vs San Luis se medirán a las 17 horas el sábado 4 de abril en el Estadio BBVA de Monterrey.

Rayados vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 13 la Liga MX

Canal 5, TUDN y ViX transmitirá el partido Rayados vs San Luis en la Jornada 13 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs San Luis

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Rayados en la Liga MX (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo llegan Rayados y San Luis a la Jornada 13 de la Liga MX?

Con 14 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX, tras perder con Chivas en la Jornada 12..

San Luis llega al juego contra Rayados luego de perder en su cancha 1-2 con León, confirmando su mal paso en la Liga MX.

Con 11 puntos, San Luis se ubica en el lugar 15 del Clausura 2026, eliminado de cualquier posibilidad para clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.