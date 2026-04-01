Rayados vs San Luis se enfrentarán en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 4 de abril a las 17 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Rayados vs San Luis
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Rayados vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 13 la Liga MX
Rayados vs San Luis se medirán a las 17 horas el sábado 4 de abril en el Estadio BBVA de Monterrey.
Rayados vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 13 la Liga MX
Canal 5, TUDN y ViX transmitirá el partido Rayados vs San Luis en la Jornada 13 de la Liga MX.
- Partido: Rayados vs San Luis
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo llegan Rayados y San Luis a la Jornada 13 de la Liga MX?
Con 14 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX, tras perder con Chivas en la Jornada 12..
San Luis llega al juego contra Rayados luego de perder en su cancha 1-2 con León, confirmando su mal paso en la Liga MX.
Con 11 puntos, San Luis se ubica en el lugar 15 del Clausura 2026, eliminado de cualquier posibilidad para clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.