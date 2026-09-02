Tras la caída del fichaje de Erik Lira con el Mónaco, Thiago Scuro, el director general del club francés, compartió su tristeza y ofreció disculpas al jugador y al Cruz Azul por el trámite fallido.

Complicaciones administrativas de último minuto evitaron el fichaje de Erik Lira con el Mónaco, y al respecto, Thiago Scuro, directivo brasileño explicó desde su perspectiva qué fue lo que sucedió.

Thiago Scuro habló con Erik Lira para explicarle su fallido fichaje

El directivo del Mónaco señaló que llamó personalmente a Erik Lira para informarle que el fichaje se había cancelado.

Scuro le deseó éxito a Lira y le comentó que merece jugar pronto en un equipo de primer nivel en Europa.

En ese sentido, el directivo no descartó por completo un movimiento a futuro por Erik Lira en la ventana invernal de fichajes.

De un trato cerrado a la caída del fichaje

Thiago Scuro detalló la razón por la que Erik Lira no fue fichado por el Mónaco y tendrá que seguir en el Cruz Azul.

Scuro confirmó que el acuerdo estaba pactado entre directivas y con Erik Lira, pero un trámite reglamentario terminó echando por la borda el fichaje.

“El trato estaba hecho, el jugador estaba listo para viajar, todo estaba listo solo para presionar el botón” Thiago Scuro, director general del Mónaco

El trámite reglamentario que impidió el fichaje de Erik Lira con el Mónaco

El fichaje de Erik Lira con el Mónaco de la Ligue 1 dependía de la liberación de una plaza de jugador extracomunitario en el club francés, situación que no se resolvió antes de que el cierre del mercado de traspasos llegara.

El plan era transferir al delantero estadounidense Florin Balogun al Everton de Inglaterra, pero la operación con el club de la Premier League se demoró.

Un problema con los exámenes médicos y el rechazo de una reducción salarial por parte de Balogun fueron los factores para que no saliera del Mónaco.