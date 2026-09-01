El sueño europeo de Erik Lira se terminó ante el cierre del mercado de fichajes, luego de que el Mónaco no lograra abrirle un espacio en su plantel.

De acuerdo a varios reportes de prensa, entre ellos el de Alejandro Orvañanos, de Claro Sports, la llegada del mediocampista de Cruz Azul Erik Lira al Mónaco, finalmente no podrá concretarse.

El Mónaco no consiguió liberar la plaza de extracomunitario que necesitaba para registrarlo, así que Erik Lira se quedará por ahora en Cruz Azul.

Erik Lira se tendrá que quedar en México y seguir mostrando su nivel en la Selección Mexicana (@eriklira / Instagram)

¿De qué dependía la llegada de Erik Lira al Mónaco?

La llegada de Erik Lira al Mónaco dependía de la salida del estadounidense Folarin Balogun, misma que no se concretó.

El Mónaco trabajó durante las últimas horas para enviar a Balogun al Everton, pero los trámites no quedaron completados dentro del plazo necesario para registrar a Erik Lira.

Cruz Azul y Mónaco ya habían avanzado en las condiciones del traspaso y el propio Víctor Velázquez, presidente de La Máquina había hablado de una negociación prácticamente cerrada.

Erik Lira tendrá que esperar una nueva oportunidad para ir a Europa

Después de realizar un gran Mundial 2026, Erik Lira estaba decidido a cumplir el objetivo de jugar en Europa.

Sin embargo, tras el fallido intento del Mónaco, el jugador mexicano tendrá que concentrarse de nuevo en Cruz Azul, que juega el domingo 6 de septiembre ante Santos.

Lira también podía buscar otro destino en Europa, en alguna liga que mantenga su mercado de fichajes abierto.