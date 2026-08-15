El sueño europeo de Erik Lira está cada vez más cerca de convertirse en realidad, por lo que el mexicano dejaría a Cruz Azul.

Y es que el AS Mónaco ya presentó una oferta formal a Cruz Azul por Erik Lira y las negociaciones entre ambas instituciones se encuentran avanzadas, por lo que el futbolista podría estar próximo a dar el salto al futbol europeo.

Erik Lira rechazó propuesta de Emiratos Árabes Unidos

Erik Lira ha dejado claro en repetidas ocasiones que su principal objetivo profesional es jugar en Europa.

El mediocampista incluso rechazó recientemente una propuesta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, al considerar que su prioridad era encontrar una oportunidad deportiva que le permitiera competir en el futbol del Viejo Continente.

AS Mónaco va por Erik Lira y ya presentó una oferta formal a Cruz Azul. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Ahora, esa posibilidad llegó desde la Ligue 1 de Francia, con un Mónaco que habría identificado al mexicano como una alternativa para reforzar su mediocampo.

La propuesta formal ya está sobre la mesa de Cruz Azul y ambas partes trabajan para encontrar un acuerdo que permita concretar la transferencia.

AS Mónaco debe liberar una plaza para fichar a Erik Lira

Sin embargo, todavía existe un obstáculo que debe resolverse antes de que la operación pueda cerrarse. El conjunto monegasco necesita liberar una plaza para un futbolista no comunitario, condición que actualmente complica el registro inmediato de Erik Lira.

Por ahora, no existe un acuerdo definitivo entre Cruz Azul y el conjunto francés, pero las negociaciones avanzadas representan un paso importante para el futuro del mediocampista.