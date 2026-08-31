El fichaje de Erik Lira con el Mónaco está prácticamente cerrado, luego de confirmarse la salida del delantero estadounidense Folarin Balogun rumbo al Everton.

El Mónaco necesitaba liberar una plaza de jugador extracomunitario para poder registrar a Erik Lira, por quien ya hay un acuerdo cerrado para ficharlo.

¿Cuándo se hará oficial el fichaje de Erik Lira con el Mónaco?

El acuerdo entre Cruz Azul y Mónaco por Erik Lira está cerrado y lo único que retrasa el anuncio oficial es el paso final de la transferencia de Folarin Balogun.

El Everton adquirirá al delantero de Estados Unidos por una cifra cercana a los 45 millones de libras, y la operación por Erik Lira se oficializará una vez que el Balogun complete las pruebas médicas con el Everton.

Entonces, Erik Lira tomará el vuelo a Francia para realizar sus pruebas médicas y para firmar su contrato con el Mónaco.

Con Cruz Azul, Erik Lira dejó de jugar desde hace un par de jornadas, esperando la confirmación de su fichaje.

Erik Lira está cerca de jugar en Europa con el Mónaco (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

El acuerdo entre Cruz Azul y Mónaco por Erik Lira

La directiva de Cruz Azul y la del Mónaco habrían pactado el fichaje de Erik Lira por una cifra superior a los 10 millones de euros.

Se sabe que, el equipo del Principado pagará 8 millones de euros más otros 3 millones de euros adicionales en bonos por rendimiento colectivo e individual.

Cruz Azul mantiene el 20% de los derechos del jugador que firmará por 4 años con el Mónaco..