La Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL cierran el lunes 12 de enero con el partido Texans vs Steelers. Conoce la hora y canal para ver el duelo.

Partido: Texans vs Steelers

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Lunes 12 de enero de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Acrisure Stadium

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Texans vs Steelers: Hora para ver el cierre de la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de NFL

La Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL cierran con el partido Texans vs Steelers, en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

Texans vs Steelers: Canal para ver el cierre de la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de NFL

Las señales del Canal 5, ESPN y Disney+ transmitirán el partido Texans vs Steelers, el martes 12 de enero.

Partido: Texans vs Steelers

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Lunes 12 de enero de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Acrisure Stadium

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

¿Cómo llegan Texans vs Steelers a la Ronda de Comodines de la NFL?

Aaron Rodgers y los Steelers ganaron el título de la División Norte de la Conferencia Americana de la NFL, y recibirán desde ese rol a Texans.

Pittsburgh (10-7) recibirá a Houston (12-5) en la Ronda de Comodines de los Playoffs el lunes 12 de enero, tras un electrizante cuarto período que vio cuatro cambios de liderazgo vs Ravens.

Los Texans aseguraron su tercera participación consecutiva en los Playoffs 2026.

C.J. Stroud contribuyó con dos touchdowns y Ka’imi Fairbairn hizo un gol de campo decisivo con 12 segundos restantes para llevar a los Texans a una victoria sobre los Colts.

La victoria le da a los Texans (12-5) el puesto número cinco en los playoffs de la AFC.

Así empezó la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL

La Ronda de Comodines arrancó con dos partidos que les dieron el pase a la siguiente fase de los Playoffs 2026 de la NFL, a los Rams y Bears.

Rams derrotó 34-31 a Panthers, mientras que, Bears elimino 31-21 a Green Bay.