Neymar volvió a Santos de Brasil con la expectativa de volver a vivir tiempos de gloria como en el inicio de su carrera; sin embargo, atraviesa un momento complicado con el Peixe toda vez que están cerca de la zona de descenso en el Brasileirao y ahora, fueron goleados 6-0 por Vasco da Gama, lo que provocó que el astro brasileño dejara el campo llorando.

Las imágenes captaron a Neymar retirándose del terreno de juego con lágrimas en los ojos producto de la frustración por la goleada de 6-0 ante Vasco da Gama, que, dicho sea de paso, es un rival directo de Santos de Brasil en la pelea por no caer a los puestos que mandan al descenso, todo eso hizo que el futbolista brasileño se fuera llorando del campo.

En estos momentos, Santos solamente le saca de ventaja dos y cuatro puntos respectivamente a sus perseguidores que están en zona de descenso, por lo que resultados como estos comprometerían seriamente su presencia en el máximo circuito del futbol amazónico.

Afición de Santos le da la espalda al equipo de Neymar

Aparte de ver a Neymar entre lágrimas dirigirse hacia el túnel de vestidores del Morumbi, una de las imágenes más llamativas tuvo que ver con la afición de Santos, la cual le dio la espalda a su propio equipo en medio de la crisis que atraviesan y que los tiene con posibilidades de descenso.

En señal de protesta, los aficionados de Santos que se dieron cita al juego contra Vasco da Gama despidieron a sus jugadores poniéndose de espalda hacia ellos, esto en clara señal de protesta por los malos resultados que el mismo Neymar no ha podido ayudar a revertir.

Es importante resaltar que, en diciembre del 2023, Santos firmó su descenso por primera vez en la historia del futbol de Brasil y aunque pronto volvió al Brasileirao, no han podido consolidar un proyecto deportivo exitoso por lo que nuevamente luchan semana a semana por su salvación.

⚠️🇧🇷 Neymar SE FUE LLORANDO DE LA CANCHA luego de ser goleado ¡0-6! como local.pic.twitter.com/VYx9gVEKk5 https://t.co/tGnJNUGQAf — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 17, 2025

Vasco da Gama no tuvo piedad de Santos y lo goleó 6-0

Dentro del terreno de juego, Vasco da Gama firmó una goleada histórica sobre Santos toda vez que este 6-0 es el marcador más abultado de los llamados Camisas Negras sobre el Peixe en los últimos 98 años.

Por si fuera poco, Santos nunca había perdido un partido como local por más de cuatro goles de diferencia, así que Vasco da Gama dejó una huella eterna sobre el equipo históricamente asociado a Pelé (QEPD) con este 6-0 que agrava su crisis de resultados.

Lucas Piton, David Correa da Fonseca, Rayan, Tche Tche y un doblete de Coutinho dieron forma a la histórica goleada de 6-0 de Vasco da Gama sobre Santos de Brasil en Sao Paulo.