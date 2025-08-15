Veamos la increíble historia de Joao Maleck, un futbolista que tenía, o tiene, una gran proyección, pero por un accidente cambió su carrera. Ahora dice ser feliz en su nueva etapa fuera de México.

Para quien no lo sepa, Joao Maleck es un futbolista mexicano nacido en Guadalajara el 13 de marzo de 1999. Actualmente tiene 26 años y se encuentra en el futbol de Costa Rica.

Su carrera comenzó en las inferiores de Chivas, pero en donde explotó su futbol fue en Santos. A una edad muy temprana, tuvo la oportunidad de salir a Europa.

El Porto lo tuvo en sus filas, y luego pasó a la filial de Sevilla. Fue en ese mismo momento que tuvo un accidente que le cambió la vida en todos los aspectos.

Después de salir de la cárcel, estuvo en equipos de la Liga de Expansión como Coras Nayarit, Tepatitlán, Correcaminos y Morelia.

¿Te acuerdas de Joao Maleck? El futbolista reapareció en los medios: “Salí de México para ser feliz”

El 1 de julio del 2025, Joao Maleck tomó la decisión de jugar fuera de México por primera vez. Del Morelia pasó el Guadalupe, un equipo recién ascendido del futbol de Costa Rica.

ESPN tuvo la oportunidad de entrevistarlo, y se muestra un Joao Maleck muy diferente. Sus declaraciones muestran madurez: "El fútbol mexicano es de mucho nivel, pero buscaba algo diferente en mi vida. Sentía que necesitaba un respiro, concentrarme solo en jugar y compartir más con mi familia. No es que no vaya a volver, pero ahora estoy enfocado aquí“.

Eso sí, México no ha salido de su corazón y no descarta un regreso: "Extraño a mi familia, mis amigos y la comida, especialmente los tacos, pero aquí me siento pleno. Volví a ser feliz dentro de la cancha, encontré paz mental y madurez para rendir al máximo“.

¿Qué pasó con Joao Maleck? Un accidente le cambió la vida

En junio del 2019, Joao Maleck se encontraba en Jalisco en un centro nocturno. Salió del lugar con su Mustang y chocó con otro carro. Fue tan grave el impacto que murió una pareja recién casada.

Joao Maleck fue llevado al Penal de Puente Grande en donde pasó más de un año. Tras un arreglo con las víctimas y de pagar una gran suma de dinero, fue liberado.