Tadej Pogacar fue sometido a una operación exitosa en la clavícula izquierda este lunes 31 de agosto tras una caída sufrida el fin de semana en la Vuelta a España.

El UAE Team Emirates informó que, Tadej Pogacar se fracturó dos huesos el sábado después de perder el control cuando una piedra rodó sobre la carretera durante la octava etapa de la Vuelta a España.

Tras la caída, Pocagar intentó volver a montar su bicicleta, pero no pudo continuar y caminó hasta una ambulancia que lo llevó a un hospital.

Tadej Pogacar sufrió una caída en la Vuelta a España

El reporte médico tras la operación de Tadej Pogacar

El doctor Xavier Mir fue el encargado de realizar la operación a Tadej Pogacar en el Hospital Universitario Dexus, en Barcelona, España.

Tras el procedimiento, Adrian Rotunno, médico del equipo UAE Team Emirates, informó que el ciclista salió bien y permanecerá en el hospital durante unos días para el seguimiento posoperatorio.

Tadej Pogacar se perdería el resto de la temporada 2026 de ciclismo

Antes de la caída en la Vuelta a España que provocó que fuera operado, Tadej Pogacar tenía una ventaja amplia en dicha cerrera y era el favorito para convertirse en el noveno ciclista masculino de la historia en ganar las tres Grandes Vueltas.

La próxima competencia programada para el esloveno es el Campeonato Mundial de Ruta a partir del 20 de septiembre en Montreal, donde espera poder competir por un tercer título consecutivo si su recuperación se lo permite.