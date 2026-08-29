Tadej Pogacar sufrió una caída este sábado 29 de agosto durante la octava etapa de la Vuelta a España 2026, que provocó su abandono de la carrera debido a un traumatismo craneoencefálico y una fractura-luxación en la clavícula izquierda.

El médico de carrera, el doctor Álvaro Ortiz, confirmó que Tadej Pogacar presenta un traumatismo craneoencefálico, varias contusiones y sospecha firme de fractura en la clavícula izquierda que podría requerir cirugía.

El fin de la temporada de Tadej Pogacar

Tade Pogacar era el dueño del maillot rojo de líder en la Vuelta a España previo a su caída, además de ser claro favorito para ganar la carrera.

Pogacar lideraba la clasificación general con una ventaja de 3:50 sobre el español Enric Mas, quien se convirtió en el nuevo líder de la competencia.

Se trata del primer abandono del ciclista esloveno en una carrera por etapas en toda su trayectoria profesional, y debido a la gravedad de la lesión, es poco probable que Pogacar participe en el Mundial de Ciclismo de Canadá, el 27 de septiembre.

También se perdería el Campeonato de Europa y el Giro de Lombardía.

Tadej Pogacar tras su caída en la Vuelta a España

Así fue la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España

La caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España ocurrió a falta de 32 kilómetros para la meta en Xeraco, Valencia.

El ciclista del UAE Team Emirates, compañero de Isaac del Toro, impactó contra el asfalto tras tropezar con un objeto en la carretera.

Aunque intentó reincorporarse y subirse a la bicicleta, el intenso dolor y la falta de fuerza en su brazo izquierdo le impidieron continuar a Pogacar.