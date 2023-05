‘Malas noticias’ para Santiago Giménez, pues este domingo se quedó sin anotar, con lo que vio cortada su gran racha goleadora, además de que se aleja del título de goleo en la Eredivisie, lo que sin duda sería la cereza del pastel de su gran primera temporada en Europa.

Este domingo el Feyenoord se midió al Emmen, en el penúltimo partido de la temporada, donde Santiago Giménez arrancó el partido en el 11 titular.

Santiago Giménez tuvo una oportunidad de gol en el primer tiempo, cuando entró al área grande y se dispuso a tirar a puerta; sin embargo, el defensa del Emmen hizo una gran barrida para bloquear el esférico, el cual terminó en las manos del portero.

Finalmente, el partido terminó 3-1 a favor del Feyenoord , con goles de Idrissi y doblete de Danilo, quien entró de cambio y marcó sus dos goles en cuestión de minutos, dándole la victoria al Feyenoord, el cual se proclamó campeón el fin de semana pasado.

Santiago Giménez se rezaga en la tabla de goleo de la Eredivisie

Santiago Giménez no pudo anotar en el partido de hoy del Feyenoord, pero eso no es lo peor, sino que ademas sus rivales directos en la pelea por el título de goleo, sí anotaron y se alejaron la tabla de goleo de la Eredivisie.

Es el caso de Anastasios Douvikas, delantero del Utrecht, quien con su tanto ante el Ajax llegó a 18 goles y se mantiene como líder solitario en la tabla de goleo.

Xavi Simmons, del PSV Eindhoven, también anotó y llegó a 17 tantos , mientras que Sydney van Hooijdonk, del Heerenveen no anotó y se quedó en 16 .

De esta manera, Santiago Giménez se quedó ubicado en la cuarta posición de la tabla de goleo de la Eredivisie con 15 goles , tres abajo del líder con un solo partido por disputar.

Santiago Giménez aún tiene esperanza para ser campeón de goleo

Pese a que hoy no pudo anotar gol, Santiago Giménez aún tiene esperanzas de proclamarse campeón de goleo de la Eredivisie, aunque será más que complicado.

Solo queda un partido por disputar en la temporada, el próximo fin de semana cuando el Feyenoord de Santiago Giménez reciba al Vitesse.

Santiago Giménez necesitará anotar al menos 3 goles , lo que no ha podido hacer desde su llegada al Feyenoord, y esperar a que Anastasios Douvikas no anote y que Xavi Simmons no marque mas de un gol, lo cual suena bastante complicado, aunque es futbol y todo podría pasar.

