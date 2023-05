Santiago Giménez ha tenido una gran campaña de estreno con el Feyenoord, equipo que es campeón de la Eredivisie, y que ya piensa en los planes para el goleador mexicano.

El mexicano Santiago Giménez ha disputado 30 juegos en la Eredivisie , en la que ha marcado 15 goles y dado 3 asistencias ; en total, suma 23 anotaciones en todas las competencias.

Así que el rendimiento del ex futbolista del Cruz Azul ha generado el interés de varios equipos de Europa para incorporarlo a sus filas, ante lo cual, el Feyenoord ya tiene planes.

El futuro de Santiago Giménez con el Feyenoord

En entrevista con Azteca Deportes, Dennis te Kloese, directivo del Feyenoord señaló cuáles son los planes del equipo de Países Bajos para Santiago Giménez.

Y esos planes ubican a Santiago Giménez jugando la Champions League con el Feyenoord.

“El gran argumento que tenemos es que el año que viene calificamos para Champions directo y no creo que haya mejor reto para un jugador de futbol y debería aprovecharlo”, señaló.

🚨 EXCLUSIVA TV AZTECA DEPORTES



El directivo neerlandés, Dennis te Kloese, comentó que la idea es que Santi Giménez se quede para jugar la Champions League con el Feyenoord. 😱



🎙 @Ventimilla#AztecaDeportes #SantiagoGiménez #Feyenoord pic.twitter.com/h3ZG9ig5v2 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 17, 2023

Eso sí, Dennis te Kloese no descarta nada en el futuro de Santiago Giménez. “En el futbol nunca se sabe, pero por lo pronto no hay acercamientos formales al equipo, tiene contrato de largo plazo, no tenemos indicación de que se vaya a ir a otro club”.

Aceptó que como club se mantienen cerca de Santiago Giménez, y saben que no va a jugar toda la vida en el Feyenoord. “Va a haber un momento que él tenga la inquietud de dar un paso adelante, y más con la experiencia de jugar en liga de campeones”, explicó Te Kloese.

Lo que vio el Feyenoord en Santiago Giménez

Dennis te Kloese llevó a Santiago Giménez al futbol europeo y recuerda qué vio como representante del Feyenoord en el delantero mexicano que jugaba en el Cruz Azul.

“Lo que tiene es que no se desespera, que no se afecta por un tema en la cancha, puede fallar como cualquier delantero una oportunidad pero la siguiente si lo mete y no se queda a lamentarse”, valoró Te Kloese.

Durante la entrevista, el directivo del Feyenoord aprovechó para hablar acerca del posible interés del club por el también mexicano Luis Chávez, diciendo que nada está claro por el momento ya que la liga aún no termina.

Y “culpó” a Santiago Giménez para que se abran más posibilidades para los futbolistas mexicanos en el Feyenoord. “En caso que llegue otro mexicano con el nivel de Santiago el equipo tiene los ojos puestos en varios jugadores”, finalizó Dennis te Kloese.

