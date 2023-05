Santiago Giménez está viviendo un sueño desde que aterrizó en tierras europeas para vestir la camiseta del Feyenoord, con quien se consagró campeón de la Eredivisie hace un par de días.

Santiago Giménez dejó de lado todos los rumores que envuelven su carrera en estos momentos, y habló sobre cuáles son sus ambiciones y qué es lo que realmente quiere para su futuro.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes con Tania Ventimilla, el Bebote confesó que no había podido darse cuenta de todo lo que había logrado, hasta la culminación del título de liga número 16 del Feyenoord.

“Estoy muy feliz aquí en el Feyenoord. No puedo decir si me voy a quedar o me voy a ir porque no lo sé, solo sé que me quedan 3 años de contrato y soy el hombre más del mundo en el Feyenoord”, explicó Santi.

“Solo pienso en esto porque hasta ahora, no hay ninguna oferta”, confesó el delantero sensación del futbol neerlandés y la esperanza de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

Santiago Giménez (AFP)

Santiago Giménez sobre el campeonato de goleo de la Eredivisie; “Sería la cereza del pastel de esta temporada”, asegura

Santiago Giménez buscará coronar el temporadón que ha firmado con el Feyenoord en la Eredivisie con el campeonato de goleo de la liga, donde se encuentra a dos anotaciones del líder de la competencia.

En entrevista con Tania Ventimilla para Azteca Deportes, el atacante mexicano de 22 años de edad aseguró que conseguir el trofeo individual, cerraría con broche de oro su primera campaña en el futbol de Europa.

“Sería la cereza del pastel de este gran torneo que hicimos... Creo que el club ha hecho un torneo fantástico llegando a cuartos de final de Europa League, semifinales de Copa, campeones de liga”, comentó el Bebote.

“No lo tomo como un logro personal, lo tomo como un logro grupal porque yo no hubiera hecho esos goles sin la ayuda de mis compañeros”, sentenció.

Santiago Giménez. (AFP)

Santiago Giménez: Tabla de Goleo en la Eredivisie

Anastasios Douvikas | Utrecht | 17 goles Sydney van Hooijdonk | Heerenveen | 16 goles Xavi Simons | PSV Eindhoveen | 16 goles Santiago Giménez | Feyenoord |15 goles

